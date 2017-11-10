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10 ноября 2017
09:23:43

Сегодня полицейские отмечают профессиональный праздник

Работой полиции удовлетворены 46% россиян. Это почти в 2 раза больше аналогичного показателя, полученного при опросе граждан в 2010 году. Об этом сообщил  сотрудник «Левада-центра» Степан Гончаров. По его словам, высокий темп роста симпатии вызван, вероятно, реформой полиции, и отметил, что за последние 7 лет количество недовольных работой полиции сократилось.

Напомним, сегодня — День сотрудника органов внутренних дел. Накануне профессионального праздника МВД провело флешмоб «Полицейский привет». Полицейские от Владивостока до Ярославля, от Магадана до Калининграда, от Благовещенска до Смоленска передали друг другу эстафету поздравлений. Сотрудники центрального аппарата ведомства пожелали коллегам успехов в профессиональной деятельности, надежных друзей, крепкого здоровья и семейного тепла.




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