В этом году он посвящен проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и способам их предотвращения. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Здесь напоминают, что курение является одним из важнейших факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов.

Информационные кампании ВОЗ и партнеров организации сегодня будут направлены на повышение осведомленности граждан об этих фактах. А Минздрав России накануне направил в регионы письмо с предложением ограничить в этот день продажу табачных изделий и запретить курение на улицах. В ведомстве напомнили, что табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье.

Курение остается причиной 20% смертности взрослого населения в мире, убивая каждый год почти 5,5 млн человек. Этот показатель превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, СПИДом и малярией в совокупности.