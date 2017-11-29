Именно 29 ноября в далеком 1783 году она вошла в русскую азбуку. Это случилось в доме княгини Екатерины Дашковой, возглавлявшей тогда Петербургскую академию наук. В тот вечер состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Российской академии.

Новаторскую идею княгини поддержали ведущие деятели культуры того времени - Гавриил Державин, Денис Фонвизин, Яков Княжнин, митрополит Гавриил и многие другие. Они начали использовать новую букву в личной переписке.

В печати же новая буква «Ё» впервые была употреблена лишь в 1795 году — в книге Ивана Дмитриева «И мои безделки». Стоит отметить, что в Ульяновске есть памятник этой букве.