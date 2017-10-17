Восемь европейских сборных. Одни расстроены, потому что рассчитывали на первое место в группе и прямую путевку. Другие счастливы, потому что могли оказаться ниже. Но и для тех, и для других стыковые матчи в зоне УЕФА — последний шанс пробиться на российский мундиаль.

Жеребьевка пройдет в Штаб-квартире FIFA в Цюрихе в 15:00 по московскому времени. Для всех желающих будет организована прямая видеотрансляци на сайте ru.fifa.com, на канале FIFA в YouTube и в сети Facebook.