Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра.

В ближайшие 3 дня в регионе сохранится неустойчивая погода. Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности. Температурный фон ожидается пониженным, вероятнее всего ближайшей ночью температура «уйдет в минус» на поверхности почвы.

Как говорят специалисты, «черемуховое» похолодание задержится в нашей губернии дольше обычного. Потепления не стоит ждать как минимум до середины следующей недели.