Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра.
В ближайшие 3 дня в регионе сохранится неустойчивая погода. Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности. Температурный фон ожидается пониженным, вероятнее всего ближайшей ночью температура «уйдет в минус» на поверхности почвы.
Как говорят специалисты, «черемуховое» похолодание задержится в нашей губернии дольше обычного. Потепления не стоит ждать как минимум до середины следующей недели.
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