6 мая «Крылья Советов» примут на своем поле краснодарскую «Кубань». Начало игры в 17:00. Билеты будут продаваться как на нижний, так и на верхний ярусы.

Продажа будет осуществляться в удаленных кассах и на стадионе «Металлург».

Все кассы начнут свою работу с 12:00.

В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам:

В Самаре:

ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда).

ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.

В Тольятти:

ТЦ "Русь на Волге", ул. Революционная, 52А.

В кассах стадиона «Самара Арена» билеты продаваться не будут.

Электронные билеты на игру «Крылья Советов»– «Кубань» реализовываться тоже пока не будут.

Владельцам абонементов приобретать билеты не нужно, попасть на стадион они смогут по своим сезонным пластиковым картам. Они займут свободные места на соответствующих секторах.

Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч по билетам и только в сопровождении взрослых.

Фото: пресс-служба КС