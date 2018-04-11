Об этом сообщает пресс-служба правительства губернии. Эта скульптура талисмана чемпионата мира по футболу станет четвертой по счету в областной столице.

Фигуры из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр на Московском шоссе, 81, который откроется 18 апреля.

А вслед за железнодорожной гаванью двухметровый Забивака поселится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков FIFA 2018. Всего в городе установят семь таких фигур.

Фото: ФИФА