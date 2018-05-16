«ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ» встретится с командой «Носта» из Новотроицка в 24 туре ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Перед организаторами тестовых матчей стоит задача проверить все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам.
При подготовке учитывается много нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями контроля доступа на стадион до организации камер хранения и навигации на арене. Болельщиков просят с пониманием отнестись к тем рабочим моментам, которые сопровождают тестовые мероприятия.
Во время проведения тестового матча и после него на «Самара Арене» будет организован сбор предложений и отзывов.
Поделиться ими можно будет по многоканальному телефону:
8 (846) 200-01-27 (он будет работать 16 и 17 мая), а также отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city
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Фото: Самара Арена Вконтакте
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