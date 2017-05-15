"Семья – это опора, как для отдельного человека, так и для всего нашего общества", говорится в поздравлении губернатора Николая Меркушкина.
В документе отмечается, что в Самарской области накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики:
"На территории губернии семьям с детьми производится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и компенсаций. В этом году более чем в 3 раза увеличен размер пособия для многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, с 30 до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить ее значимость в современном обществе у нас в дополнение к уже существующим семейным праздникам установлен новый праздничный день – День отца, который будет отмечаться ежегодно в первую субботу ноября".
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