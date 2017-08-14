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14 августа 2017
11:49:29

Сегодня Медовый Спас

Сегодня для всех православных тольяттинцев начался Успенский пост. Он установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается 2 недели.

В первый день поста в храмах совершается чин освящения воды и меда в благодарность Богу за новый урожай. Этот день еще называют Медовым Спасом. На Руси существовал обычай освященными дарами делиться с людьми.

Затем последуют еще два праздника: Яблочный и Ореховый Спас. А 28 августа православные отметят праздник Успения Богородицы.

Стоит добавить, что по строгости Успенский пост не уступает Великому. В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба.




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