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27 февраля 2017
12:24:15

Сегодня из Тольятти стартовала экспедиция в Якутию

Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, путешествие приурочено к 40-летию легендарного внедорожника LADA 4x4.

Команда «Дикари» посетит места критически низких температур на трех автомобилях: серийном LADA XRAY, который будет испытан  в условиях экстремального холода, и 2-х специально подготовленных LADA 4x4.

Участники экспедиции намерены за 37 дней преодолеть 22 тыс. км по маршруту Тольятти - Красноярск - Мирный - Якутск - Оймякон - Тикси - Чита - Иркутск – Тольятти. LADA XRAY доедет до Оймякона (самый холодный населенный пункт в мире), а LADA 4х4 поедут на Тикси, где команда «Дикари» установит флаг в честь 40-летия легендарного внедорожника.

LADA XRAY отправится в путешествие в серийном исполнении.  Автомобиль обладает эффективной климатической системой и комфортным салоном с хорошими возможностями трансформации. Высокий дорожный просвет (минимум 195 мм при полной нагрузке) и хорошая геометрическая проходимость дают возможность передвигаться по дорогам самого разного качества. Моторы LADA XRAY изначально адаптированы для работы в условиях низких температур.

LADA 4x4 были доработаны для экстремального путешествия. В автомобилях усилена ходовая часть, установлены специальные шины, лебедка, дополнительная светотехника, экспедиционный багажник, ветровое стекло с обогревом, дополнительная теплоизоляция, силовые бамперы и другие специальные элементы.

Фото АВТОВАЗ




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