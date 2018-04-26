В ночь на 26 апреля 1986 года взорвался четвёртый энергоблок станции, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

По данным экспертов, приблизительное число жертв достигает четырех тысяч человек. Это не только ликвидаторы катастрофы, но и те, кто погиб в результате облучения. Общемировые расходы на ликвидацию аварии и минимизацию ее последствий достигли 590 млрд долларов.

Сейчас взорвавшийся энергоблок накрыт уже вторым саркофагом, город атомщиков Припять стал меккой для любителей экстремального туризма и фанатов игры «Сталкер», зона отчуждения превращена в природный заповедник. А 26 апреля каждый год по всему миру проходят памятные акции.