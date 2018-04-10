Глава региона расскажет о положении и основных направлениях социально-экономического развития губернии. Начнется все в полдень в самарском универсальном комплексе «МТЛ Арена».

Прямая трансляция Послания Дмитрия Азарова будет осуществляться на телеканалах «Россия-24. Самара» (www.tvsamara.ru ), «Губерния» (www.guberniatv.ru ), «Тольятти-24» (www.vaztv.ru ), «Самара-ГИС» (www.samaragis.ru ), а также на официальном сайте Правительства Самарской области www.samregion.ru .