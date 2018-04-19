Ровно 48 лет назад на конвейере Волжского автозавода были собраны первые «Жигули» - ВАЗ-2101. В честь этого праздника на тольяттинском предприятии состоятся различные мероприятия, в том числе передача в музей завода уникальной «копейки» 1975 года выпуска, на которой в прошлом году было совершено кругосветное путешествие.
Филипп Фогел и Петр Явурек из чешского города Честице стартовали в апреле 2017 года, и за 10 месяцев проехали 50 тысяч километров. Ссылка на блог путешественников.
Несколько фактов о ВАЗ-2101:
- Модель создана на базе автомобиля Фиат-124. При трансформации «Фиата» в «Жигули» базовая конструкция получила около 800 изменений: усилен кузов, шасси, полностью переработан силовой агрегат.
- ВАЗ-2101 и ее модификации выпускались с 1970 по 1988 годы.
- 18 августа 1970 года началась массовая продажа автомобиля ВАЗ-2101.
- Всего было изготовлено 4,8 миллиона «Жигулей» первой модели.
- В 1971 году ВАЗ-2101 пошла на экспорт.
- Экспортное название ВАЗ-2101 – LADA. Этот бренд впоследствии стал единым для всей модельной линейки АВТОВАЗа.
- У ВАЗ-2101 были оригинальные версии: с правым рулем, с роторно-поршневым двигателем и т.д.
- В 2000 году журнал «За рулем» огласил результаты объявленного им среди читателей референдума «Лучший российский автомобиль ХХ столетия». Таковым участники опроса назвали ВАЗ-2101.
- Сегодня в России зарегистрировано 401 тысяча автомобилей ВАЗ-2101 (данные аналитического агентства «Автостат» на начало 2018 года).
Фото: АВТОВАЗ
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