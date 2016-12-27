слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
27 декабря 2016
12:25:55

Сегодня в Самаре стартует уникальная праздничная программа

Пять вечеров подряд на площади Куйбышева жители и гости города смогут смотреть нон-стоп мультимедийное шоу «Полетели в Новый год»

В программе не только анимационные представления, но и танцы под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций. Знакомый каждому самарцу фасад Театра оперы и балета преобразится с помощью светового дизайна. Привычные архитектурные детали приобретут новый необычный вид. Грандиозное зрелище создано с использованием компьютерных 3D технологий видеомэппинга — это  проекция на объёмные предметы.

На площадке будет работать кисс-камера, обращённая к зрителям. Любой человек, попавший в её объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений.

На грандиозное представление невозможно опоздать. Световое шоу «Полетели в Новый год» общей продолжительностью около 40 минут будет транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера. Приглашаем всех жителей региона на грандиозное и яркое событие!

Даты и место проведения мероприятия:

Самара, площадь Куйбышева 27–31 декабря с 18:00 до 22:00

Даты и место работы кисс-камеры:

Самара, площадь Куйбышева 30 и 31 декабря




Последние новости Тольятти

27 декабря
18:35
«ВКонтакте» перебрался в телевизоры с функцией Smart TV

Ранее свои приложения для телевизоров запустили Facebook, Twitter и «Одноклассники».

27 декабря
18:33
Пенсионный фонд рассказал, что ждет россиян в 2017 году

Индексация пенсий будет проходить в прежнем режиме

27 декабря
15:50
Названы худшие гаджеты 2016 года

В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.

27 декабря
15:47
Семейная пара в Самаре погибла от отравления угарным газом

Это произошло в понедельник, 26 декабря

27 декабря
15:39
Нападающий тольяттинской «Лады» сыграет на "Матче Звезд КХЛ-2017"

Никита Филатов включен в состав сборной дивизиона Харламова

27 декабря
15:31
Водка может стать доступнее валерьянки, йода и зелёнки уже следующей весной

Новые правила вступят в силу в первом квартале нового года.

27 декабря
14:35
Новый скандал в сети: медведя целенаправленно задавили грузовиками

Видеозапись расправы, попавшая в интернет, вызвала большой резонанс

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+