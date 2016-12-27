Пять вечеров подряд на площади Куйбышева жители и гости города смогут смотреть нон-стоп мультимедийное шоу «Полетели в Новый год»

В программе не только анимационные представления, но и танцы под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций. Знакомый каждому самарцу фасад Театра оперы и балета преобразится с помощью светового дизайна. Привычные архитектурные детали приобретут новый необычный вид. Грандиозное зрелище создано с использованием компьютерных 3D технологий видеомэппинга — это проекция на объёмные предметы.

На площадке будет работать кисс-камера, обращённая к зрителям. Любой человек, попавший в её объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений.

На грандиозное представление невозможно опоздать. Световое шоу «Полетели в Новый год» общей продолжительностью около 40 минут будет транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера. Приглашаем всех жителей региона на грандиозное и яркое событие!

Даты и место проведения мероприятия :

Самара, площадь Куйбышева 27–31 декабря с 18:00 до 22:00

Даты и место работы кисс-камеры:

Самара, площадь Куйбышева 30 и 31 декабря