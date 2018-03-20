Астрономическая весна наступит в 19-15 по московскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название - равноденствие.

Между тем настоящего весеннего потепления в центральной России метеорологи не обещают. На этой неделе в Поволжье сохранится неустойчивый характер погоды. Волновые циклоны принесут в наш регион небольшие и умеренные осадки.

В ближайшие двое суток еще сохранятся морозные ночи, в дальнейшем ночные температуры воздуха будут повышаться. Значительно теплее станет на следующей неделе.