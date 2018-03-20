слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 марта 2018
08:17:17

Сегодня – день весеннего равноденствия

Астрономическая весна наступит в 19-15 по московскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название - равноденствие.

Между тем настоящего весеннего потепления в центральной России метеорологи не обещают. На этой неделе в Поволжье сохранится неустойчивый характер погоды. Волновые циклоны принесут в наш регион небольшие и умеренные осадки.

В ближайшие двое суток еще сохранятся морозные ночи, в дальнейшем ночные температуры воздуха будут повышаться. Значительно теплее станет на следующей неделе.




Последние новости Тольятти

20 марта
12:42
Сотрудники ГИБДД провели в Тольятти рейд по ремням безопасности

За время дежурства к административной ответственности были привлечены 18 водителей

20 марта
12:38
В Тольятти директор фирмы «намудрил» с парковкой и попал под статью

Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.му грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

20 марта
11:45
В Тольятти стартовала юбилейная десятая спартакиада пенсионеров

Традиционно она проводится с середины марта в течение 7 месяцев

20 марта
10:24
В мартовский «черный список» энергетиков попали 605 предприятий Самарской области

Среди них 173 юридических лица из Тольятти.

20 марта
10:21
Судебные приставы проверили водителей Тольятти на долги

Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка

20 марта
10:09
Завтра в Тольятти опять зазвучат сирены

В преддверии паводка власти региона решили еще раз проверить готовность автоматизированной системы централизованного оповещения

20 марта
9:27
День рождения Баха отметят в Тольяттинской филармонии

В среду, 21 марта в 19.00, Тольяттинская филармония приглашает на уникальную концертную программу


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+