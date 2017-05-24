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24 мая 2017
11:11:04

Сегодня - день славянской письменности и культуры

Духовный подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия послужил основанием для тысячелетней письменной русской культуры. 

Два брата-монаха перевели с греческого языка текст славянской Библии и многих Богослужений. Это произошло в IX веке приблизительно в 862 году.

Новый алфавит получил название «кириллица» по имени византийца Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему. Таким образом, образовались две азбуки - глаголица и кириллица.

Праздник традиционно отмечается 24 мая Болгарии, Белоруссии, Македонии, а в Чехии и Словакии, например, это 5 июля. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью. В 1991 году празднику был присвоен государственный статус.




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