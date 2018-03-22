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22 марта 2018
08:26:29

Считать пенсии в России начнет искусственный интеллект

Новую систему запустят в пилотном режиме уже в этом году, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. По его словам, новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека.

Система получила название "База знаний". Она позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности, уйти от экспертного мнения, а также обеспечить прозрачность системы и единство подхода.

Источник Маяк




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