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31 мая 2018
07:41:25

СБУ обвинила в организации убийства Аркадия Бабченко российские спецслужбы

Сам журналист оказался жив — выяснилось, что его гибель была инсценировкой, организованной, чтобы схватить организаторов преступления. За покушением на Бабченко стоял завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины. Представители СБУ заявили, что за организацию убийства он должен был получить 40 тысяч долларов.

Исполнителем преступления он предложил стать своему знакомому из числа ветеранов АТО. Также украинские спецслужбы сообщили, что организатор не собирался ограничиваться лишь убийством Бабченко. На деньги из России он якобы должен был закупить 300 автоматов Калашникова, взрывчатку и патроны с целью создания баз на территории центральной части Украины.

После убийства журналиста, которое было «пробным», по заданию Москвы организатор должен был устранить еще 30 человек.

Источник Эхо Москвы




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