Их собираемость в Самарской области уже превысила 120%, а лидером здесь стал Тольятти. Такие данные привел и.о. директора Фонда капитального ремонта Сергей Тишин на заседании комитета по ЖКХ Самарской губернской думы. Он сообщил, что в Тольятти представители Фонда были уже дважды, они разработали систему выставления пени для тех, кто не платит.
Процесс был запущен в сентябре и породил большой всплеск возмущенных писем, в том числе, на имя депутатов, пишет Сититрафик. Но он оправдан, считает Тишин, так как люди начали платить. По итогам 2016 года сборы за капремонт в Тольятти составили 89%, в Самаре - 92%.
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