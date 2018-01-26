Квалификационный матч третьего тура на Евро-2018 состоится 21 марта. Во сколько, пока не сообщается. На официальном сайте ЕГФ исправили место его проведения.

Спортивный комплекс «Акробат» заменен на тольяттинский ледовый дворец спорта «Лада-Арена», который вмещает 6200 болельщиков.

Тольяттинцев приглашают прийти на эту игру и поддержать российскую команду, за которую, в том числе, сыграют и гандболистки тольяттинской «Лады».

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