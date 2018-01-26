Квалификационный матч третьего тура на Евро-2018 состоится 21 марта. Во сколько, пока не сообщается. На официальном сайте ЕГФ исправили место его проведения.
Спортивный комплекс «Акробат» заменен на тольяттинский ледовый дворец спорта «Лада-Арена», который вмещает 6200 болельщиков.
Тольяттинцев приглашают прийти на эту игру и поддержать российскую команду, за которую, в том числе, сыграют и гандболистки тольяттинской «Лады».
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Пакет с ребенком нашли на улице Ставропольской в областной столице
39-летний житель нашей губернии пытался зарегистрироваться в аэропорту на рейс Самара — Стамбул
Об этом сообщили в администрации со ссылкой на Центр занятости населения
Ежегодно на предприятиях Самарского филиала «Т Плюс» реализуются десятки природоохранных мероприятий
Состав игроков, которые поедут в корейский Пхенчхан, назвал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком.
Мальчик объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание родителей
При помощи записей с видеорегистраторов, размещенных в социальных сетях, инспекторы выявили более 20 нарушителей ПДД