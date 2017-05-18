Накануне наша команда переехала из Кёльна в Париж.
В начале недели россияне потерпели первое поражение на чемпионате, уступили сборной США со счётом 3:5. Главный тренер российской команды Олег Знарок одной из причин назвал усталость игроков, поскольку матчи с командами Латвии и США разделяли менее 18 часов.
Источник Эхо Москвы
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