Накануне наша команда переехала из Кёльна в Париж.

В начале недели россияне потерпели первое поражение на чемпионате, уступили сборной США со счётом 3:5. Главный тренер российской команды Олег Знарок одной из причин назвал усталость игроков, поскольку матчи с командами Латвии и США разделяли менее 18 часов.