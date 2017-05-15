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15 мая 2017
10:43:33

Сборная России сыграет сегодня с командой Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

В составе российской команды на нынешнем турнире дебютируют Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов из клуба НХЛ "Вашингтон". А голкипер Илья Сорокин впервые выйдет на лёд в основном составе.

Одержав на турнире уже 5 побед, российская команда гарантировала себе место в четвертьфинале и в случае очередного успеха вернет себе первую строчку, которую накануне заняла команда США. Заявка нашей сборной включает 25 игроков.

Матч Россия-Латвия пройдет в Кёльне, начало – в 21:15 по московскому времени. В 17:15 там же начнётся другой матч группы А - между командами Дании и Италии. Сборные группы В выступают в Париже.

Чемпионат мира продлится до 21 мая.

Источник Маяк




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