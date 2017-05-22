В матче за третье место наша команда не без труда одолела хоккеистов из Финляндии со счетом 5:3. Россияне одержали первую победу над финнами в рамках чемпионатов мира, уступив за этот период сопернику в двух матчах.

А главный трофей завоевала сборная Швеции. В ходе финального матча, который завершился практически ночью, она обыграла команду Канады по буллитам. Игра проходила в Кельне и завершилась со счетом 2:1. Основное время команды сыграли вничью 1:1. Шведы стали чемпионами мира в 10-й раз.