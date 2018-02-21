Сегодня в матче ¼ подопечные Олега Знарка разгромили норвежцев со счетом 6-1. Еще один полуфиналист определился утром, это чехи, которые выбили из турнира сборную США. Именно они станут нашими следующими соперниками.
Еще два участника станут известны вечером после матчей Швеция-Германия и Канада-Финляндия. Оба начнутся в 15-20 мск.
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Основная цель визита - оценить готовность Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.
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