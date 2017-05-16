Встреча в Кельне прошла в рамках группового этапа чемпионата мира. Россияне ранее уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира. Наша сборная поднялась на первое место в группе А, на втором – хоккеисты США, с которыми сегодня сыграют подопечные Олега Знарка. Матч начнется в 17.15 по московскому времени.