Встреча в Кельне прошла в рамках группового этапа чемпионата мира. Россияне ранее уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира. Наша сборная поднялась на первое место в группе А, на втором – хоккеисты США, с которыми сегодня сыграют подопечные Олега Знарка. Матч начнется в 17.15 по московскому времени.
Всероссийские соревнование по спортивному ориентированию пройдут 20 мая
Представители КСДЮСШОР «Олимп» приехали в Санкт-Петербург
Пострадал 8-летний житель села Сосновый Солонец.
Замысел раскрыли самарские таможенники, получившие информацию о контрабанде
Мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей в иностранной валюте
Сегодня под утро в Автозаводском районе под колесами автомобиля такси пострадали 2 пешехода
Кроме того, введены ограничительные меры против крупнейшего российского поисковика «Яндекс»