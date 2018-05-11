В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии в овертайме со счётом 3:4. После четырёх матчей сборная России занимает второе место в группе. На первом – команда Швеции. Поражение от команды Чехии не является катастрофой.

Сборная России все еще может занять первое место в группе, такое мнение высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Для этогшо нужно выигрывать все оставшиеся матчи.

Следующую встречу россияне проведут в субботу со сборной Швейцарии. Она начнется в 21-15 мск. Прямая трансляция на телеканале Матч-ТВ.