В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии в овертайме со счётом 3:4. После четырёх матчей сборная России занимает второе место в группе. На первом – команда Швеции. Поражение от команды Чехии не является катастрофой.
Сборная России все еще может занять первое место в группе, такое мнение высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Для этогшо нужно выигрывать все оставшиеся матчи.
Следующую встречу россияне проведут в субботу со сборной Швейцарии. Она начнется в 21-15 мск. Прямая трансляция на телеканале Матч-ТВ.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter
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