Обыграв чехов со счетом 3:0. Шайбы на счету Дмитрия Орлова, Никита Кучерова и Артемия Панарина. В двух последних шайбах ассистировал Евгений Кузнецов, который вместе с Орловым присоединился к команде, когда клуб НХЛ «Вашингтон капиталс» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.
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