Обыграв чехов со счетом 3:0. Шайбы на счету Дмитрия Орлова, Никита Кучерова и Артемия Панарина. В двух последних шайбах ассистировал Евгений Кузнецов, который вместе с Орловым присоединился к команде, когда клуб НХЛ «Вашингтон капиталс» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков по воротам.