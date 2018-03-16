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16 марта 2018
13:27:17

Сборная России по гандболу сыграет в Тольятти с румынками

В среду, 21 марта, состоится отборочный матч чемпионата Европы между женскими командами. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». Начало в 19:30. Но болельщиков ждут к 6, так как готовится  торжественная церемония, посвящённая двадцатилетию гандбольного клуба «Лада». После матча в Тольятти сборные России и Румынии проведут повторную игру.

Она состоится 25 марта в городе Клуж-Напока. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы. Сборная России находится на втором месте в турнирной таблице, набрав два очка. Национальная команда под руководством Евгения Трефилова сыграла два отборочных матча. Российские гандболистки сначала одержали победу над сборной Португалии, а затем проиграли Австрии. Возглавляют четвёртую отборочную группу сборная Румынии. Чемпионат  Европы в этом году пройдёт во Франции.




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