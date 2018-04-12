Обновленная версия списка опубликована в четверг на сайте организации. Теперь национальная команда нашей страны занимает 66-е место, что на три строчки ниже по сравнению с показателями месячной давности. Это – новый антирекорд российской команды.
В марте сборная России провела два товарищеских матча, в обоих потерпела поражение – от Бразилии и Франции.
Возглавляет рейтинг сборная Германии, а в первую десятку также входят команды Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили, Польши.
Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Киргизии, поднявшаяся на 40 строчек. Теперь она на 75-м месте. Самое стремительное падение зафиксировано у сборной Гаити, которая опустилась на 23 ступени и теперь находится на 108-м месте.
Источник Интерфакс
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