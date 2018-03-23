Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники». Бразильская команда первой в отборочном цикле завоевала путевку на чемпионат мира, она считается одним из главных фаворитов предстоящего летом в России мирового первенства. При этом на поле не выйдет главная звезда гостей- нападающий французского ПСЖ Неймар, недавно он получил травму.
В стане российской команды травмированных гораздо больше. В нынешнем году получили тяжелые повреждения коленей защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин. Встречу в прямом эфире покажет первый канал, начало в трансляции в 19-50.
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