Встреча группы A, состоявшаяся в Копенгагене накануне вечером, завершилась со счетом 3:1 в пользу лидеров группы. Россияне набрав 16 очков, расположились на втором месте и в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с командой Канады.

Игры плей-офф начинаются в Дании завтра, сегодня у команд день отдыха. Встречу россиян и канадцев покажет телеканал Матч-ТВ, начало в 17-15 мск.