Встреча группы A, состоявшаяся в Копенгагене накануне вечером, завершилась со счетом 3:1 в пользу лидеров группы. Россияне набрав 16 очков, расположились на втором месте и в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с командой Канады.
Игры плей-офф начинаются в Дании завтра, сегодня у команд день отдыха. Встречу россиян и канадцев покажет телеканал Матч-ТВ, начало в 17-15 мск.
Дорожные службы выполнили значительный объем работ по очистке магистралей от мусора
Трагедия произошла накануне в одной из квартир областной столицы
Об этом сообщили в горадминистрации
Идею продвигает министерство внутренних дел
Аттракцион появился в живописном месте города Вэйфан, в самом центре реки (видео)
В настоящий момент из семи работы ведутся на пяти объектах
В нем сыграют французский «Марсель»» и «Атлетико» из Испании