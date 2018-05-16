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16 мая 2018
07:49:12

Сборная России не смогла выиграть у Швеции на чемпионате мира по хоккею

 Встреча группы A, состоявшаяся в Копенгагене накануне вечером, завершилась со счетом 3:1 в пользу лидеров группы. Россияне набрав 16 очков, расположились на втором месте и в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с командой Канады.

Игры плей-офф начинаются в Дании завтра, сегодня у команд день отдыха. Встречу россиян и канадцев покажет телеканал Матч-ТВ, начало в 17-15 мск.




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