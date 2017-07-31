Таким образом, команда повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007. Наибольшее количество медалей высшего достоинства – 7 штук - в копилку национальной сборной принесли синхронистки. На радостях по окончании турнира российские пловцы сбросили в бассейн главного тренера сборной Сергея Колмогорова. Всего у россиян 11 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых наград.