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12 февраля 2018
08:15:42

Сборная России досрочно стала серебряныйм призером Олимпиады-2018 в командном турнире по фигурному катанию

После выступления женщин в одиночной программе российская команда стала недосягаемой до США, Италии и Японии, занимающих третье, четвертое и пятое места соответственно. В то же время сборная Канады обеспечила себе чемпионство.

Россию в женской произвольной программе представляла действующая чемпионка Европы Алина Загитова. Она заняла первое место, заработав 158,08 балла. Это принесло России в зачете турнира 10 баллов.

Второе место в произвольной программе заняла представительница США Мираи Нагасу – 137,53, что принесло американской команде девять баллов.

Третьей стала канадка Габриэль Далеман (137,14) – восемь баллов.

Итальянка Каролина Костнер (134,00) и японка Каори Сакамото (131,91), заняли четвертое (семь баллов) и пятое (шесть) места соответственно.

Позднее пройдут прокаты в произвольном танце. Позиции команд выглядят следующим образом: 1Канада – 63 очка, 2.Россия – 58, 3.США – 53, 4.Италия – 49, 5. Япония – 44.

За первое место в программе дается 10 очков, за второе – девять, за третье – восемь, за четвертое – семь, за пятое – шесть. В произвольных программах принимают пять лучших сборных по итогам коротких программ.

Медаль российских фигуристов стала второй для отечественной команды на Играх-2018 в Пхенчхане. Ранее бронзу завоевал шорт-трекист Семен Елистратов.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Источник Интерфакс




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