Встреча состоялась в Инсбруке накануне вечером. Единственный мяч у победителей встречи на 28-й минуте забил Алессандро Шопф. Сборная России повторила антирекордную безвыигрышную серию в шесть матчей подряд.
В следующем матче российские футболисты 5 июня примут сборную Турции.
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