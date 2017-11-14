Ответный стыковой матч с командой Швеции за путевку на мундиаль в России завершился вничью 0:0. На своем поле шведы несколько дней назад выиграли с минимальным преимуществом 1:0, и по сумме двух матчей оказались победителями этого поединка.

Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира впервые с 1958 года. За всю историю итальянцы пропустили только два первенства.

Всего на данный момент известны 29 финалистов чемпионата мира в России. Помимо шведов, это Хорватия, Швейцария, Сенегал, Тунис, Марокко. Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама. Россия принимает участие в турнире как его хозяйка.