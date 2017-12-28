На заводе опровергли появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что в 2018 году выпуск модели прекратится. Ранее некоторые СМИ писали, что концерн распрощается с «Приорой», а освободившиеся мощности компания может направить на производство Lada Vesta.

Стоит отметить, что Priora неоднократно отправляли на пенсию. Последний раз АВТОВАЗ опровергал информацию о том, что жизненный цикл автомобиля заканчивается, в марте нынешнего года.