«Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу первого квартала 2017 года»,— рассказали в пресс-службе банка. О решении по перестройке структуры задолженности компании заявлял осенью глава Сбербанка Герман Греф. Кредитная организация планировала пересмотреть условия погашения долга предприятия общим объемом в 16,5 млрд рублей в декабре.
Убыток АвтоВАЗа в 2015 году вырос втрое по сравнению с предыдущим годом и составил 73,85 млрд рублей, напоминает «Ъ». Тогда компания заявляла о необходимости помощи со стороны ее акционеров. Renault-Nissan и госкорпорация «Ростех» предлагали в качестве возможных мер докапитализацию автопроизводителя за счет дополнительных средств в акционерный капитал, а также конвертация части долга.
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