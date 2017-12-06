Администрация города намеревается привлечь возобновляемую кредитную линию в размере 300 млн рублей сроком на 1 год. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Линия привлекается с 22 января 2018 года под 8,8% годовых на финансирование дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.
Отмечается, что желающих дать городу денег больше не нашлось - Сбербанк был единственным участником аукциона.
На сегодняшнее утро средняя его высота достигла 15-20см
15 из них уже работают на городских маршрутах.
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