МВД страны подтвердило информацию об иммиграции российского предпринимателя. По данным ведомства, накануне 51-летний миллиардер приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. После этого он в соответствии с законом о репатриации получил израильское удостоверение личности.

Владелец футбольного клуба «Челси» собирается жить в фешенебельном районе Тель-Авива, где ему строят особняк. Ранее стало известно, что Абрамович столкнулся с проблемами при получении новой британской визы. В итоге он не смог попасть на финал Кубка Англии по футболу.