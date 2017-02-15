В 17 часов спасатели Центра Гражданской Защиты отработали очередное ДТП в "старом городе". Оно произошло на пересечении Карла Маркса и Комсомольской. Как рассказал руководитель Центра Андрей дербенев, в результате столкновения серьезные травмы получила пассажирка, которая оказалась заблокирована в одной из легковушек.

После эвакуации из разбитой машины пострадавшая была передана медикам и госпитализирована. Водители обоих транспортных средств в медичицнской помощи не нуждадись. В причинах аварии теперь разбираются сотрдуники ГИБДД.

Фото Андоей Дербенев