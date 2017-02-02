Американские специалисты считают, что это Ростов-на-Дону. Рейтинг, подготовленный западными аналитиками, опубликован на портале Worldatlas, на котором публикуют различные виды карт и аналитические материалы, посвященные туризму, экологии и экономике разных стран.

Так, по мнению исследователей, рост числа совершенных преступлений в Ростове-на-Дону является главной проблемой для города. Одной из главной причин высокого уровня криминала в городе аналитики называют соседство Ростова с территорией Донбасса. По статистике специалистов портала, в 2015 году уровень преступности в Ростове увеличился на 21,3%, отмечает RostovGazeta.

Помимо Ростова, в список опасных европейских городов вошли итальянские Бари, Турин и Неаполь, французские Марсель и Лилль, британский Ковентри, голландский Роттердам, шотландский Глазго, а также Сараево (Босния и Герцеговина).