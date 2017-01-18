Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала Mirkvartir.ru.
Уточняется, что предложение находится в подмосковном элитном поселке "Сколково". Это резиденция в классическом стиле жилой площадью 2,57 тысячи квадратных метров на участке в 2,3 гектара. В доме есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом: две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего. Рядом с домом протекает река.
Цена среднероссийского домовладения составляет 5,4 миллиона рублей, указано в материалах, так что самый дорогой дом дороже среднего по стране более чем в 900 раз, и в 220 раз дороже среднего по Московской области.
Портал добавляет, что дом продается уже не первый год, но найти покупателя на объект за такую цену не так легко при текущей конъюнктуре.
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