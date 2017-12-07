СК «Мега-Лада» поделился фотографиями арены, которую готовят к сезону ледового спидвея. Первая гонка порадует любителей мотоспорта и тольяттинской команды 29 декабря. В Тольятти пройдет финал командного чемпионата страны. К этому времени заливка стадиона в любом случае должна быть завершена.
В настоящий момент специалисты используют выпавший снег по назначению – превращают его в лед. О дате открытия катка, правда, пока ни намека.
Ребенок на операционном столе
ДТП было зарегистрировано накануне на территории Сергиевского района (фото)
Они будут действовать на всех трех линиях конвейера
Ответственность понесут лица, которые следят за содержанием магистралей
Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14
Исследование проведут по трем направлениям
В этом году на территории города были совершены многочисленные кражи у людей пожилого возраста.