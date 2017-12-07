СК «Мега-Лада» поделился фотографиями арены, которую готовят к сезону ледового спидвея. Первая гонка порадует любителей мотоспорта и тольяттинской команды 29 декабря. В Тольятти пройдет финал командного чемпионата страны. К этому времени заливка стадиона в любом случае должна быть завершена.

В настоящий момент специалисты используют выпавший снег по назначению – превращают его в лед. О дате открытия катка, правда, пока ни намека.