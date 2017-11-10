Конкурс состоялся в преддверии профессионального праздника. Сегодня — День сотрудника органов внутренних дел. Голосование проходило в социальных сетях, и любой желающий мог отдать свой голос той претендентке, которая, по его мнению, является самой очаровательной.
Победительницей конкурса «Мисс самарская полиция» стала следователь из областной столицы капитан юстиции Диана Галяува, второе и третье место заняли представительницы Самары и Тольятти - старшина полиции Людмила Маринина и старший лейтенант полиции Надежда Шеховцова.
Каждая красавица получила из рук начальника главка Александра Винникова почетную грамоту и цветы. Генерал поздравил красавиц с профессиональным праздником, завершилось мероприятие в неформальной обстановке.
Фото: 63.mvd.ru
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