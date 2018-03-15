Вот уже который год автоворов привлекают Лада Гранта и Лада Приора. Об этом сообщили в ГИБДД. С начала года на территории Автограда совершено 13 преступных посягательств на автомототранспортные средства. Местами, откуда чаще всего угоняют автомобили, остаются дворовые проезды и неохраняемые парковки. Время - с часа ночи до 6 утра.
Одной из причин угона является продажа транспортного средства на металлолом. В основном это касается классических моделей ВАЗа, 1980-х и 90-х годов выпуска, которые зачастую брошены во дворах и при этом не оборудованы никакими противоугонными устройствами.
Не теряет актуальности и такой вид преступления, как кража личного имущества из салонов автомашин. Оставляя свой автомобиль даже на охраняемой автостоянке, лучше забрать все ценные и дорогостоящие вещи. Если же вы стали свидетелями кражи или угона автомашины, то незамедлительно сообщайте об этом в полицию.
Решение позволило значительно оптимизировать производственные процессы
Такой прогноз синоптики дают на сегодня
Это случилось накануне около полудня под Сызранью
Сегодня в самарский регион приходит теплый атмосферный фронт
Правоохранительным органам предстоит обеспечить безопасность граждан при проведении выборов Президента
Компания «СБ Строитель» изменила проект застройки жилого комплекса в Центральном районе.
В преддверии весеннего снеготаяния компания усилила контроль за состоянием сетей и сооружений