Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017 и Всероссийский фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-017» пройдут в Тольятти с 20 по 26 февраля при поддержке бренда LADA. Эти два события обещают стать рекордными как по количеству эксклюзивных активностей, так и по числу побитых рекордов. Как спонтанных, так и тщательно подготовленных!

Располагает к этому в первую очередь, уникальный природный рельеф, которым обладает выбранная для соревнований местность – Куйбышевское водохранилище. Акватория Жигулевского моря имеет площадь более 645 тыс. км², а обрамление ледового поля Жигулевскими горами создает уникальные аэрологические условия. Пробираясь сквозь естественные природные ворота Усы, воздушные потоки сливаются и усиливаются, поэтому на Набережной Тольятти почти всегда «дует».

«К соревнованиям такого уровня спортсмены всего мира начинают готовиться заблаговременно и к моменту стартов находятся на максимуме своих физических возможностей, поэтому надеемся, что многие райдеры здесь смогут поставить личные рекорды скорости. Мы будем рады, если именно на нашей акватории Жигулёвского моря будет побит, например, мировой рекорд скорости в сноукайтинге. Прошлый был поставлен в 2014 году. Тогда кайтер из Финляндии смог развить скорость до 117 км/час»,- отметил рейс-директор Чемпионата мира WISSA-2017 Алексей Ражев.

Полным ходом идет подготовка и к самому массовому старту в мире, запланированному на 25 или 26 февраля (в зависимости от метеоусловий). Количество заявившихся спортсменов - 193 уже позволяет нам говорить, что рекорд возможен. Напомним, в прошлом году участникам фестиваля «Жигулёвское море» удалось поставить рекорд России по самому массовому старту. Тгда единовременно стартовали 176 кайтеров.

Кроме того, мировой рекорд именно на волжском льду решил поставить путешественник и благотворитель из Австралии Чарльз Верб. На специально сконструированных сноусанях (snowsailer) 24 февраля он собирается продержаться под парусом на замёрзшей акватории Волги ровно 24 часа. Почувствовать себя рекордсменами смогут и все гости фестиваля «Жигулёвское море», поскольку в фестивальные дни 25 и 26 февраля Чарльз планирует отдать для тест-драйва гостям праздника две пары уникальных саней.

Бороться с собой и стихией будут и участники экстремального марафона «SNOWMAN». «В ближайшее время начнется подготовка трех километров трассы из более чем 16-ти препятствий: сугробы по колено, горки снежного человека, тропа майора Пейна, «снежная битва» и многое другое», - обещает ответственный за экстремальное направление фестиваля и лидер движения #БудьвТонусе Вадим Четвертков. Зрителям будет предоставлена возможность непосредственно побыть участниками этого марафона и поддержать бегунов. А лучший спортсмен станет обладателем единственного в мире звания SNOWMAN и части призового фонда, общий размер которого 35 000 рублей.

Кроме того, 26 февраля c 10.30 на площадке фестиваля пройдет единственная в мире SNOWKITE Масленица. В рамках этого мероприятия планируется провести Всероссийский флеш-моб «Хоровод»- в один день по всей стране в танце закружится более 3 000 человек и не менее сотни из них будут из Тольятти! В этот же день на главной сцене фестиваля пройдут потешные стеночные и шапочные бои, канатные и гиревые игры, взятие снежной крепости и другие народные игры и забавы под руководством известного собирателя народных традиций Михаила Скомороха. Завершит SNOWKITE Масленицу фееричное файер-шоу и сжигание чучела зимы.

Место проведения: г. Тольятти, набережная 6-го квартала, акватория Куйбышевского водохранилища