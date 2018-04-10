Причиной стали санкции США. Сильнее всех от новых американских санкций пострадал Олег Дерипаска. Его состояние сократилось на 1,3 миллиардов долларов, сообщает Forbes. Под ограничения попали холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с Дерипаской компаний.

Потери Виктора Вексельберга составили почти миллиард долларов. Состояние сенатора Сулеймана Керимова стало меньше на 840 миллионов. По сведениям издания, финансовые потери не обошли стороной и тех богатейших россиян, кто лично не вошел в санкционный список США.

Так Владимир Потанин потерял больше миллиарда долларов. А бумаги «Норникеля», где бизнесмену принадлежит крупный пакет акций, серьезно обвалились. Нынешнее падение рынка в России стало крупнейшим с марта 2014-го года.

Российские власти пообещали поддержку компаниям, которые попали под санкции.