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10 апреля 2018
08:54:48

Самые богатые россияне потеряли более 12 миллиардов долларов за один день

Причиной стали санкции США. Сильнее всех от новых американских санкций пострадал Олег Дерипаска. Его состояние сократилось на 1,3 миллиардов долларов, сообщает Forbes. Под ограничения попали холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с Дерипаской компаний.

Потери Виктора Вексельберга составили почти  миллиард долларов. Состояние сенатора Сулеймана Керимова стало меньше на 840 миллионов. По сведениям издания, финансовые потери не обошли стороной и тех богатейших россиян, кто лично не вошел в санкционный список США.

Так Владимир Потанин потерял больше миллиарда долларов. А бумаги «Норникеля», где бизнесмену принадлежит крупный пакет акций, серьезно обвалились. Нынешнее падение рынка в России стало крупнейшим с марта 2014-го года.

Российские власти пообещали поддержку компаниям, которые попали под санкции.

Источник Эхо Москвы




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