Перелёт из Дохи в новозеландский Окленд длился 16 часов 23 минуты. За это время борт преодолел почти 15 тысяч километров, пресёк 10 часовых зон. Уже подсчитали, что за время полёта более 250 пассажиров выпили более тысячи чашек чая и кофе.
Источник Эхо Москвы
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