С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром.
Компания EgyptAir будет выполнять по три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. По сведениям портала Egypt Today, 20 рейсов будут дополнительно зарезервированы на время Чемпионата мира по футболу в России.
Накануне Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром. Курортов Египта это пока не касается.
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Компания советует поскорее обновить операционную систему.
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