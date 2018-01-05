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05 января 2018
21:51:50

Самолеты из России в Египет начнут летать меньше чем через месяц

С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром.

Компания EgyptAir будет выполнять по три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. По сведениям портала Egypt Today, 20 рейсов будут дополнительно зарезервированы на время Чемпионата мира по футболу в России.

Накануне Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром. Курортов Египта это пока не касается.




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